Real Madrid, che tegola: frattura per Tchouaméni che potrebbe tornare nel 2024

Dopo l'esaltazione per la vittoria contro il Barcellona, alla brutta notizia poche ore dopo. L'ambiente del Real Madrid è scosso per l'infortunio al francese, Aurelien Tchouaméni. Il club di Carlo Ancellotti tramite un comunicato ufficiale, ha confermato la frattura del secondo metatarso per il calciatore: "Dopo i test effettuati sul nostro giocatore Aurélien Tchouameni dai servizi medici del Real Madrid, è stata diagnosticata una frattura da stress incompleta nel secondo metatarso del piede sinistro". Al momento non sono stati resi noti i tempi di recupero, nei prossimi giorni le condizioni del giocatore verranno valutate dallo staff delle merengues ma si vocifera che potrà rientrare a fine anno o addirittura nel 2024. Il 23enne Tchuameni ha giocato 14 partite nella stagione 2023/24, nelle quali ha segnato un gol.