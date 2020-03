Real Madrid, clausola “galattica” per blindare Valverde

Per ovvi motivi, pensare al calciomercato è veramente presto. Inoltre, se la crisi economica che affligge il calcio dovesse durare ancora parecchio tempo è quasi sicuro che in estate non si vedranno colpi di mercato. I club dovranno infatti prima rientrare e sistemare i bilanci per poter poi spendere.

CLAUSOLA ‘REAL’ – Nonostante tutto, Florentino Perez vuole anticipare qualsiasi mossa dei rivali. Il presidente dei blancos vuole tutelare in primis i giovani della rosa. Tra questi fa parte anche Federico Valverde, centrocampista uruguaiano classe 1998 che in questa stagione ha impressionato e non poco il pubblico del Bernabeu. Tante le big che hanno messo gli occhi su di lui e per questo motivo Perez ha messo una clausola impossibile per qualsiasi club: 500 milioni di euro. Sì, avete letto bene. Una somma che difficilmente qualcuno potrà pagare per strappare Valverde da Madrid.

