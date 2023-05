Real Madrid, Courtois sta con Ancelotti: “Flop in Liga? Facile dare colpa al mister ma…”

Messaggio chiaro del portiere Blancos verso la squadra e il mister per i mancati risultati in Liga in questa stagione.

Il Real Madrid ha vinto la Coppa del Re battendo in finale l'Osasuna. Un altro trofeo per i Blancos e per mister Carlo Ancelotti che adesso dovranno pensare alla Champions League e alla semifinale contro il Manchester City. La Coppa dalle grandi orecchie, infatti, resta il vero obiettivo stagionale dato che in Liga i giochi sembrano ormai fatti in favore del Barcellona. Proprio del "flop" in campionato ha parlato Thibaut Courtois le cui parole sono riprese anche da Marca.

L'estremo difensore ha parlato della stagione delle Merengues in campionato e dell'attuale terzo posto a -1 dall'Atletico Madrid secondo e soprattutto ben distanti dal Barcellona capolista che si trova a 14 punti di vantaggio. "Nella Liga non avevamo i requisiti per fare meglio e vincere. Credo sia facile incolpare l'allenatore, ma dobbiamo anche guardare noi stessi, i giocatori", ha detto Courtois. "Noi giocatori non abbiamo giocato le migliori partite per lottare nel campionato spagnolo fino alla fine. Tutti sono contenti di Ancelotti".