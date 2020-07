Real Madrid, Florentino Perez a sorpresa: “Zidane? Magari dopo la Champions se ne va…”

C’è un’aria particolare in casa Real Madrid. Dopo la vittoria della Liga si pensa anche al futuro. Prima la Champions League di agosto e poi… al destino di Zinedine Zidane. Non sono passate inosservate le parole del tecnico riguardo a quella che sarà la sua scelta al termine della stagione. Ad aumentare l’incertezza, anche le dichiarazioni del patron Florentino Perez.

Florentino Perez: il futuro di Zidane dopo la Champions

Poche parole, ma in grado di far esplodere una vera e propria bomba: Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha detto la sua su Zinedine Zidane ai microfoni del El Chiringuito, gettando nubi sulla permanenza di Zizou: “Magari quando finisce la Champions dice che se ne va“, ha detto il numero uno blancos. “Può essere, perché le persone si stancano. E hanno bisogno di riposare. Però per il momento non c’è alcun motivo perché se ne vada, io non lo vedo stanco”.

