Real Madrid, il sostituto di Ancelotti è un ex blancos

Il futuro di Carlo Ancelotti è tutt'altro che certo sulla panchina dei capitolini. Il tecnico avrebbe ricevuto la chiamata del Brasile e sarebbe tentato dal vivere una nuova esperienza, lasciandosi alle spalle l'immenso numero di trofei vinti con il Real Madrid . Così, le merengues sarebbero alla ricerca di un sostituto e chi meglio di un ex calciatore? Di quelli che conoscono l'ambiente, le pressioni e come si vive uno degli spogliatoi più importanti d'Europa. Secondo quanto rivelato da Bild , infatti, nel mirino dei blancos vi sarebbe un vecchio volto, quello di Xabi Alonso, il quale al Real vinse la Champions 2013-14.

Ora nelle vesti di allenatore, l'ex centrocampista dirige il Bayer Leverkusen dallo scorso ottobre 2022. Sotto la sua guida i tedeschi volano in Europa League - prossimi avversari della Roma in semifinale - ma anche in campionato, figurando in sesta posizione. Dunque il RealMadrid riflette sulle varie possibilità e fa il primo passo. Richiede informazioni e attende il verdetto di Ancelotti.