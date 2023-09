Real Madrid ko: Ancelotti fa mea culpa, la tv ufficiale accusa l’arbitro

Nel vortice delle polemiche è però finito anche l'arbitraggio di Alberola Rojas, al primo derby di Madrid della carriera. Il bilancio dei Blancos con l'arbitro castigliano si è aggiornato a tre sconfitte in sette partite, ma al di là dei numeri la direzione arbitrale non è piaciuta al Real a causa di vari episodi. A tuonare al termine della gara è stata quindi addirittura la tv ufficiale del club, RMTV, che ha snocciolato tutti gli episodi dubbi criticando la gestione dell’arbitro che sarà internazionale da gennaio a partire dall’azione del primo gol dell’Atletico, viziata da un presunto fallo di Hermoso su Bellingham, non ravvisato dall’arbitro e neppure dal Var: “Alberola Rojas ha arbitrato malissimo, la sua pessima prestazione è stata decisiva e ha influenzato le sorti della partita - le parole usate in tv - Il Real Madrid sarebbe dovuto andare all'intervallo sul 2-2 e l'Atlético Madrid avrebbe dovuto chiudere in 10 uomini”.

RMTV calca poi la mano nei confronti di Alberola Rojas, alludendo allo scandalo corruzione che ha coinvolto il Barcellona e il designatore Enriquez Negreira: “Quando abbiamo saputo chi sarebbe stato l’arbitro sapevamo già cosa sarebbe successo. Questo arbitro, ricordiamolo, è uno di quelli che si avvale dei 'servizi' del figlio di Enríquez Negreira. Il giudice ha parlato chiaramente di 'corruzione sistemica', eppure questi arbitri continuano a lavorare. Alberola non è in grado di dirigere neppure partite regionali. È imbarazzante che non abbia visto il fallo su Bellingham, anche senza Var”.

Duro anche il commento sul fuorigioco di Rüdiger che ha portato all’annullamento del 2-2: “Rüdiger non è intervenuto nell’azione, la palla gli passa a mezzo metro. E Hermoso fa un altro fallo su di lui. È un altro grave errore in un momento cruciale della partita”.

Poi il mirino si sposta verso l’Atletico, con ironia: “L'anno scorso dopo il mancato secondo giallo a Ceballos l'Atlético de Madrid rilasciò un comunicato di protesta. Siamo sicuri che questa volta Miguel Ángel Gil Marín farà altrettanto chiedendo scusa”.

L’ultimo episodio contestato è il contrasto tra Giménez e Rodrygo prima dell’intervallo, che secondo RMTV avrebbe dovuto portare all’espulsione del difensore uruguaiano: “L’Atlético sarebbe dovuto restare in dieci. Da regolamento il fallo di Giménez è da rosso, le norme richiedono di punire non solo la durezza, ma anche l'intenzionalità di un intervento. Cosa avrebbe dovuto fare Giménez per essere espulso? Tirare fuori la pistola? Se lo prende bene, Rodrygo ha finito la stagione. Ed è pure l’ultimo uomo. E pure in questo caso il Var non è intervenuto”.

