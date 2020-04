Real Madrid, Kroos precisa: “Io frainteso. Favorevole al taglio degli ingaggi”

La questione del taglio degli stipendi relativo ai giocatori ha innescato una mare di polemiche. Dopo svariate riunioni tra i sindacati e le federazioni, le parti sono giunte ad un accordo riguardo al taglio degli ingaggi dei calciatori. Una mossa inevitabile per i club per evitare grosse ripercussioni sul bilancio.

KROOS – Nelle ultime ore ha fatto molto discutere il messaggio di Toni Kroos su Twitter: “Una riduzione dello stipendio è come una donazione a fondo perduto o nei confronti del club. Sono a favore del taglio, ma per cose sensate”. Dopo le proteste dei tifosi sui social, il centrocampista ha precisato: “È possibile che non sia stato tradotto bene o che qualcuno non voglia capire. Dal primo momento, la mia opinione è questa: se possiamo aiutare i lavoratori e le aree del club, vedo logico rinunciare a parte del nostro salario, cosa che è stata comprovata”.