Real Madrid, la strana ‘scusa’ di Vinicius: “Difficoltà a fare gol? Anche Sterling ne ha avuto al City…”

Una rete per sbloccarsi e per allontanare, almeno per un po’ le critiche. Così Vinicius si è ripreso il Real Madrid nella serata di Champions League. Un successo, quello dei blancos di Zidane, per 3-1 in casa del Brugge che ha dato il passaggio agli ottavi agli spagnoli.

Importante la rete del brasiliano che è stato spesso criticato per la poca efficacia in zona gol. Come riporta Sport, però, Vinicius ha subito colto l’occasione per rispedire al mittente qualche parole di troppo ma lo ha fatto con un paragone alquanto particolare: “Anche Sterling al Manchester City ha avuto grossi problemi a fare gol“, ha detto Vinicius facendo riferimento all’attaccante inglese dei Citizens. “Io sono sempre calmo. Sono felice della mia rete, ma preferisco il risultato della squadra. Chiaro che segnare per me è importante e voglio continuare a farlo, ma anche a giocare bene per il gruppo e ottenere le vittorie. Questo è più importante”. E su un possibile addio ai blancos: “Sono nel miglior club del mondo e non ho mai pensato di andar via…”.

Curiose anche le parole del tecnico Zidane in merito al possibile accoppiamento agli ottavi. Una vera e PROPRIA MINACCIA AL… LIVERPOOL.