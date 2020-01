Real Madrid, orgoglio Perez: “Speriamo Zidane continui a darci soddisfazioni. Courtois il migliore al mondo”

Il Real Madrid vince la Supercoppa di Spagna e porta a casa il primo titolo della stagione. I blancos hanno trionfato dopo la lotteria dei rigori contro l’Atletico Madrid.

Al termine della gara, anche il patron Florentino Perez, parlando ai media, ha voluto esprimere la propria gioia per il successo: “È un modo per iniziare l’anno molto bene, siamo molto felici. Ci è stata data l’opportunità di giocare a questo torneo, ne abbiamo approfittato e siamo usciti vincitori”. “Il format della Supercoppa in Arabia? C’è stata grande ospitalità”.

SINGOLI – “Zidane? Speriamo che continui a darci vittorie in finale. Abbiamo sofferto? Sappiamo già che ai rigori devi avere un po’ di fortuna. Congratulazioni all’Atlético, è stato un degno rivale. Courtois? Lo abbiamo preso perché è il miglior portiere del mondo. È uno degli artefici della vittoria”.

Qualche parola anche su Federico Valverde, grande protagonista in campo con l’intervento da rosso su Morata lanciato in rete e il premio da migliore in campo al termine del match: “Quest’anno Valverde sta giocando molto bene e tutti i fan sono molto contenti di lui. Oggi ha evitato una chiara occasione di Morata davanti al portiere, non c’è dubbio che questo ci aabbia permesso di continuare con lo 0-0 e raggiungere i rigori per vincere la Coppa”, ha concluso Florentino Perez.