Real Madrid, svelato calciatore positivo al Covid: resto squadra negativa

Un caso di positività al coronavirus aveva scosso nelle ultime ore il mondo Real Madrid soprattutto in vista del match di Champions League contro l’Inter. In questi minuti, il club blancos ha reso noto l’esito di tutti gli altri tamponi e anche l’identità del giocatore che ha contratto il Covid-19. Si tratta del difensore Militao.

Il comunicato del Real Madrid

Si tratta come detto di Eder Militao. Il difensore è il giocatore del Real Madrid positivo al Covid-19. Il club spagnolo ha confermato l’identità del suo tesserato con un comunicato ufficiale apparso sul sito e sui canali social. Nella nota si precisa come la situazione, però, non preoccupa in vista dell’impegno di domani in Champions League contro l’Inter dato che tutti i tamponi del gruppo squadra e del corpo tecnico effettuati oggi hanno dato esito negativo.