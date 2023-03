Real Madrid tentenna, Benzema criticato in Spagna: “Non è nemmeno l’ombra di…”

Il Pallone d'Oro 2022 preso di mira dai media.

Redazione ITASportPress

Davvero strano a dirsi, ma in Spagna, complice anche l'annata non perfetta del Real Madrid che è costretto ad inseguire in Liga il Barcellona capolista, i media spagnoli hanno deciso di concentrarsi, negativamente, sul Pallone d'Oro 2022: Karim Benzema.

I numeri del calciator sono piuttosto buoni anche in questa stagione (18 gol e 5 assist in 27 presenze) ma ben lontani dall'essere numeri decisivi come quelli della scorsa annata. Ecco perché la stampa spagnola ha deciso di sollevare i primi dubbi sul suo rendimento. Su diversi quotidiani online come Marcae AS, infatti, sono stati palesati diversi dubbi legati all'età, alla condizione fisica e al fatto di non avere un sostituto all'altezza.

"Dobbiamo parlare di Benzema", si legge nel titolo dell'articolo del media. Con l'attenuante sottolineata dei problemi fisici dell'attaccante francese si aggiunge anche che "non è nemmeno l'ombra del giocatore che ha abbagliato il pianeta la scorsa stagione".

Per quanto riguarda AS, invece, viene sottolineato come al Real Madrid serva assolutamente una punta. "Dopo un Clasico deludente, anche col Betis ha dimostrato di essere ancora lontano dal suo livello". Per questo si parla della "necessità di ingaggiare un attaccante la prossima estate".

Al centravanti, adesso, il compito di rispondere alle critiche.