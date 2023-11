Real Madrid, terzo prestito per completare i lavori del Bernabeu: la situazione

Il Real Madrid sta aspettando la fine dei lavori di ammodernamento del Santiago Bernabeu. Oltre ai problemi emersi negli ultimi giorni e alla denuncia arrivata (Qui i dettagli), ci sono nuove novità. In occasione dell'assemblea dei soci, fissata il prossimo 11 novembre, Florentino Perez chiederà un nuovo prestito per ultimare i lavori. Dopo il primo di 575 milioni di euro, destinato alle infrastrutture dello stadio, e un secondo di 225 milioni di euro, per lavori riguardanti il terreno di gioco, ne verrà chiesto un terzo. Secondo quanto riportato Marca, infatti, serviranno altri 375 milioni di euro. Questa cifra dovrebbe riguardare i lavori di adeguamenti, dei parcheggi e degli interni del Santiago Bernabeu. Intanto, l'inaugurazione del 'nuovo' impianto dovrebbe avvenire nel 2024.