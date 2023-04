Real Madrid umiliato dal Girona e Ancelotti chiede scusa ai tifosi

Tonfo fragoroso del Real Madrid in campionato nel match della trentunesima giornata. La squadra di Ancelotti che veniva da quattro vittorie per 2-0 consecutive tra Liga e Champions, ha perso contro il Girona neopromosso per 4-2. Un ko clamoroso che pesa visto che la squadra capitolina ha collezionato in questa stagione complessivamente tra Liga e Champions nove sconfitte. I 4 gol della squadra catalana sono stati firmati tutti da Valentin ‘Taty’ Castellanos, argentino di 24 anni preso l’estate scorsa dal New York City, squadra del gruppo guidato dalla squadra di Manchester al quale appartiene anche il Girona.

Delusione tecnico A fine gara l'analisi spietata del tecnico emiliano: "Chiedo scusa ai tifosi per la serataccia. Purtroppo la nostra partita è stata pessima in fase difensiva meno in fase di costruzione dove con la palla abbiamo giocato bene, soprattutto all'inizio. Il Girona ci hanno fatto due gol in contropiede ed abbiamo provato a rimontare con le nostre individualità, non come una squadra. Stasera la squadra non ha giocato. Tutti hanno giocato al di sotto del loro livello standard e forse siamo stati molto nervosi. Quando abbiamo subito il terzo gol la partita si è complicata ulteriormente. Un totale black out che abbiamo pagato. Se non ci impegniamo in difesa, abbiamo difficoltà a vincere le partite. Se ci impegniamo, possiamo vincerle tutte. Questa è la chiave e spero che si capisca bene dopo questa sconfitta che brucia" ha concluso Ancelotti.