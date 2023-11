Real Madrid: Vinicius, la rabbia di Isi sul brasiliano: “Rispetto, rispetto”

Real Madrid e Rayo è stato anche Vinicius contro Isi, calciatore del Rayo Vallecano. Il brasiliano del Real Madrid invece, sempre al centro delle discussioni in Liga per i suoi comportamenti, si è ancora una volta distinto anche per le sue giocate e per gli scontri con i giocatori della squadra del Vallecano. In particolare, con Dimitrievski ma soprattutto con il già citato Isi, protagonista di numerosi scontri e contatti con il calciatore brasiliano del Real Madrid di Carlo Ancelotti.