Real Madrid, Vinicius: “Liga, ci crediamo. Arbitri? Subisco falli ma sono il più ammonito…”

Vinícius Junior ancora protagonista con la maglia del Real Madrid . L'attaccante brasiliano è stato indubbiamente il migliore in campo della formazione madrilena nel match di Liga contro l'Espanyol. Autore anche di una delle tre reti che hanno poi portato al successo, il calciatore ha parlato ai canali de LaLiga TV al termine del match soffermandosi sulla voglia di lottare per la vittoria del campionato ma anche sull'atteggiamento nei suoi confronti di arbitri e rivali.

LIGA - "È stata una vittoria molto importante. Volevo segnare, spero di continuare così. Campionato ancora aperto? Dobbiamo continuare a lottare fino alla fine. Il Real Madrid non si arrende mai. Noi ce la mettiamo tutta", ha detto Vinicius che crede ancora al titolo nonostante lo svantaggio nei confronti del Barcellona.

ARBITRI - Parlando degli arbitri e del fatto che sia stato ammonito: "Se è stato giusto il giallo nei miei confronti? Non voglio che gli arbitri mi proteggano, ma che facciano la cosa giusta. Succede sempre con il Real e con me. Non può essere che io sia il giocatore che subisce più falli ma allo stesso tempo quello che si becca anche più cartellini…".