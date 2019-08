Real Madrid, Vinicius: “Mentalmente sto meglio rispetto allo scorso anno. Zidane modello da seguire”

Qualche giorno fa in Spagna si è parlato di un possibile inserimento di Vinicius come contropartita del Real Madrid per arrivare a Neymar, del Paris Saint-Germain, ma ora il ragazzo classe 2000 pensa solo alla stagione 2019-2020 con i blancos: “Mentalmente mi sento meglio rispetto a un anno fa – ha detto il brasiliano a Goal Y SPOX -, sono contento che è ora di cominciare il campionato, mi piace essere qui e giocare con gioia, che è la cosa più importante. Con Zidane parlo tutti i giorni, fa tutto il possibile affinché io sia felice, insieme agli altri miei compagni di squadra. È un grande modello da seguire per tutti, era una leggenda da giocatore e si sta confermando tale anche da allenatore”.

Sul rapporto col compagno di reparto Benzema: “Mi dà moltissimi consigli su come devo comportarmi in campo, è un grande giocatore e anche un’ottima persona”. Sulla nuova stagione: “Siamo pronti a migliorarci rispetto alla scorsa, non dobbiamo sopravvalutare i risultati del precampionato”. Sull’approdo al Real Madrid: “Tante squadre si erano interessate a me, ma il Real è la migliore cosa che potesse capitarmi”.