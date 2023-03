Real Madrid, Vinicius sempre più centrale: pronta maglia 7 “di Cristiano Ronaldo”

Il club ha deciso di "eleggere" definitivamente il brasiliano come uno dei leader della squadra.

Vinicius sempre più importante per il Real Madrid . Le sue prestazioni, i gol e il ruolo che si è ritagliato nello spogliatoio potrebbero presto essere confermate da un altro gesto che il club starebbe pensando di "proporre" all'atleta.

Come riportato da Defensa Central, infatti, i Blancos vorrebbero fare del brasiliano una figura decisamente importante per la società eleggendolo ufficialmente come successore di Cristiano Ronaldo che, tra le altre cose, è il suo idolo dichiarato.