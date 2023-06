Real Madrid, Vinicius si unisce alla Fifa per combattere il razzismo

Vinicius si unisce alla Fifa come ambasciatore per combattere il razzismo. Lo ha confermato il presidente del più grande organo calcistico del mondo Gianni Infantino, il quale ha scelto una delle figure più al centro della cronaca sportiva degli ultimi mesi visti i continui scenari razzisti a cui l'attaccante del Real Madrid è stato costretto ad affrontare. Così il brasiliano si unirà ad una squadra volta a combattere tale tipo di comportamento: "L'obiettivo è quello di elaborare misure concrete ed efficienti per porre fine al razzismo nel calcio" ha dichiarato il presidente.

Dal canto suo, il brasiliano ha lanciato un messaggio in conferenza stampa: "Voglio dire grazie per tutto al Real Madrid, alla CBF, al presidente della FIFA. Andremo avanti insieme fino alla fine per continuare la lotta". Ma più all'indirizzo del presidente della Fifa Gianni Infantino, Vinicius ha affermato: "È venuto in albergo per chiedermi quali giocatori potessero aiutarmi. Voglio continuare a dare una mano d'aiuto ai bambini e le persone che soffrono. Questo non succede solo negli stadi o in Spagna, ma ovunque".