Real Madrid, Zidane difende Courtois: “Con lui 3 volte la porta inviolata di fila”. Ma intanto gioca Areola…

A margine della sfida di questa sera contro il Granada, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha provato a fare chiarezza sulla situazione relativa al portiere belga Thibaut Courtois al centro di diversi rumors in seguito ad alcune prestazioni incolore e malesseri dovuto all’ansia.

Nella giornata di ieri, la società madrilena ha smentito ogni fattore psicologico comunicando in maniera ufficiale i motivi che hanno portato alla sostituzione del portiere nel match di Champions League di martedì. Per il Real Madrdi, Courtois soffre di gastroenterite acuta.

In ogni caso anche Zidane ha voluto dire la sua: “Thibaut non è certo l’unico responsabile del pari col Brugge. Nell’intervallo si sentiva male, non poteva giocare. Non dimenticatevi che nelle precedenti tre partite, con Courtois in porta, avevamo fatto tre clean sheet. Vogliamo competere tutti insieme in ogni partita e per ogni obiettivo”. Intanto, però, il portiere belga non è stato convocato per la sfida odierna e al suo posto ci sarà l’ex Psg Areola: “Areola è un grande portiere, come Courtois. Si è adattato rapidamente alla sua nuova realtà”, ha concluso Zidane.