Reece James nuovo capitano del Chelsea: “Qui da una vita. Sono felice”

Nuovo inizio in casa Chelsea , dove nelle scorse ore la formazione di Mauricio Pochettino ha eletto il suo nuovo capitano . Si tratta di Reece James che con grande orgoglio ha posato per le foto di ritiro ed è stato intervistato dai canali ufficiali del club.

"Sono così felice di assumermi il ruolo e la responsabilità", ha detto James con grande emozione. "So di avere grande lavoro da fare e una grande responsabilità perché abbiamo avuto grandi capitani qui in passato, ma sono eccitato. Sono stato al Chelsea praticamente per tutta la mia vita. Ho iniziato qui quando avevo sei anni e superare l'Accademia è dura. Ma andare avanti e diventare capitano è una bella sensazione per me e la mia famiglia".