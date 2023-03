Reina flop col Villarreal: papera colossale contro il Betis

L'ex Napoli e Lazio protagonista in negativo.

Redazione ITASportPress

Sarebbe stata una gara utile per avvicinare la zona Champions, ma il Villarreal non è riuscito a festeggiare il terzo successo consecutivo in Liga contro il Betis. Le colpe, purtroppo per lui, sono di Pepe Reina, portiere del club del Sottomarino Giallo.

Infatti, all'Estadio de la Ceramica, il Betis ha imposto un 1-1 che sa di beffa, anche per il modo in cui è arrivata la rete rivale...

Tutto succede a pochi minuti dalla fine del primo tempo con Borja Iglesias del Betis che ha approfittato di uno svarione di Reina. L'ex portiere della Lazio e del Napoli non ha trattenuto un tiro di Rodri non certo fenomenale e si è lasciato scappare la sfera. A quel punto, quasi un gioco da ragazzi mettere in rete.

Il portiere si è subito reso conto del gravissimo errore e si è messo le mani in testa coprendosi con i guantoni. Al pasticcio dell'estremo difensore spagnolo, per fortuna per gli uomini di Setien, ha posto rimedio Yeremi Pino con il goal del definitivo pareggio.

Per il Villarreal si tratta di un'occasione persa per avvicinare proprio il Betis e giocarsi un posto per la prossima Champions League.