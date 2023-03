Richarlison colpevole dell’addio di Conte al Tottenham? “Bugie, l’ho sempre rispettato”

Il brasiliano era stato accusato di aver giocato un ruolo nell'addio del mister Spurs.

Redazione ITASportPress

Il rapporto teso con qualche botta e risposta polemico, poi le voci che lo volevano tra i "colpevoli" per l'addio di Antonio Conte dal Tottenham. Adesso Richarlison ha scelto di parlare e lo ha fatto sui social spiegando la sua posizione.

"Mettermi in discussione e criticarmi come giocatore per le mie prestazioni fa parte del calcio e l'ho capito. Tuttavia, che siano dette bugie su di me, non lo accetto!", le parole apparse su Twitter da parte dell'attaccante.

Facendo riferimento all'addio di Conte, Richarlison ha aggiunto: "Ho sempre avuto molto rispetto per Conte e per tutti i miei allenatori. Non ero il capo di un ammutinamento nei suoi confronti, era tutto il contrario. Mi dispiace di non aver dato quanto si aspettava da me e di non aver fatto abbastanza per farlo restare. Quando se n'è andato gli ho mandato un messaggio ringraziandolo di tutto e augurandogli il meglio perché è quello che si merita!".

L'ultima parte dello sfogo social del giocatore è contro la stampa ed in particolare il giornalista che ha parlato di lui (e di Romero) come responsabile dell'esonero: "D'altra parte, il giornalista responsabile di questa terribile bugia non ha nemmeno fatto il minimo che avrebbe dovuto fare, ovvero parlare con il mio procuratore o ascoltarmi. Pessimo professionista e pessimo carattere!".