Rio Ferdinand su Varane: “Troppe panchine? Ecco cosa potrebbe pensare”

Intervenuto ai microfoni del canale Youtube "Vibe with Five", Rio Ferdinand ha commentato ancora una volta le prestazioni del Manchester United. In particolare, l'ex difensore inglese - icona dei Red Devils ai tempi di Sir Alex Ferguson - ha parlato della difesa del club inglese, focalizzando le attenzioni sulle panchine di Raphael Varane, campione del mondo con la Francia nel 2018 e protagonista assoluto per gran parte della carriera con la maglia del Real Madrid. Sul tema delle panchine riservate a Varane, Ferdinand analizza: "Noi non conosciamo le dinamiche ma se va in panchina è perché deve essere in buona forma. Secondo me quando sei in panchina puoi giocare, perché puoi entrare anche subito se qualcuno si infortuna. Quindi se sei abbastanza in forma per viaggiare e sederti in panchina, allora sei in forma per giocare. Quindi non so quale sia il motivo. Ma so cosa potrebbe pensare Varane: 'Ho vinto la Champions League, ho avuto un ruolo fondamentale nel raggiungimento di tutti questi titoli, ho giocato con i migliori giocatori del mondo, sono arrivato al Manchester United e Jonny Evans mi ha superato'. Con tutto il rispetto per Evans" - ha concluso.