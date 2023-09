Riscattare Joao Felix e Cancelo? Il Barça di Xavi non ha fretta: “Siamo all’inizio”

Stanno impressionando tutti. Sembrano aver ritrovato ritmo, forma dei giorni migliori, guizzi che parevano dimenticati. Joao Felix e Joao Cancelo , i due portoghesi che fino a qualche anno fa facevano gola a tutta Europa, questa estate si sono dovuti accontentare di trasferimenti in prestito. Alla fine per loro si è fatto avanti il Barcellona , che pare aver azzeccato l'affare: l'esterno ex Inter e Juve è già divenuto solido padrone della fascia destra, l'attaccante che quattro anni fa faceva meraviglie col Benfica ha messo a segno una doppietta all'esordio in Champions contro l'Anversa.

Eppure, per il tecnico Xavi, non è ancora il momento di parlare del riscatto di Joao Felix dall'Atletico Madrid. Come ha spiegato il tecnico blaugrana in conferenza stampa: "E' troppo presto per parlarne, è in prestito. Questo può richiedere diverso tempo. Siamo felicissimi di lui e anche di Cancelo. Spero che rimangano su questa buona strada, poi vedremo. Parliamo di ipotesi a lungo termine, mancano nove mesi. Decideremo a tempo debito. È presto. È impensabile decidere qualcosa adesso".