Rissa dopo Arsenal-Manchester City, Guardiola: “So cosa è successo”

Seconda sconfitta consecutiva in campionato, e terza negli ultimi quattro incontri ufficiali, Coppa di Lega compresa, per il Manchester City di Pep Guardiola .

I campioni d'Inghilterra e d'Europa in carica hanno ceduto di misura in casa dell'Arsenal nel big match dell'ottava giornata di Premier League, vedendosi sorpassati in classifica dagli stessi Gunners e dal Tottenham, appaiate in testa a 20 punti, +2 sugli Sky Blues.