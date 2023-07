Roberto Carlos: “Non credo Ancelotti abbia firmato col Brasile. Non sarebbe professionale”

L'ex storico campione brasiliano ha commentato quella che sembra essere stata la firma di Ancelotti come CT del Brasile dal 2024.

Ancelotti CT del Brasile dal 2024, ovvero dopo che sarà scaduto il suo contratto con il Real Madrid. Una situazione data per fatta e che, per la verità, non ha ancora trovato un commento diretto ufficiale da parte del mister. Ecco perché anche Roberto Carlos, storica leggenda verdeoro, ha commentato con più di un dubbio tale notizia.