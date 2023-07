Rooney avverte Messi: “Mls campionato difficile per due motivi…”

Lionel Messi è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Inter Miami. L'ufficialità è arrivata pochi giorni fa e l'argentino farà il suo esordio il prossimo 21 luglio contro il Cruz Azul nella Leagues Cup. Ma occhio a tenere alte le aspettative, un fallimento potrebbe deludere. Perché secondo quanto affermato da Wayne Roooney la Mls non è il tipico campionato da giocatori ormai prossimi al ritiro, ma una competizione difficile nel suo complesso. Queste le sue parole riportate da Times : "Ho paura che non lo troverà semplice come credeva. Tutti la pensano così, poi arrivano e si rendono conto che in realtà è un campionato difficile".

Difficoltà che l'ex attaccante e leggenda del Manchester United accosta a quelli che sono i canoni d'organizzazione: "Ci sono molte ore di viaggio per partite diverse, poi ogni città differisce sotto diversi punti di vista come il clima... In campo c'è davvero tanta intensità". Queste le avvertenze di Wayne Rooney per Lionel Messi nella sua nuova avventura all'Inter Miami. Dal canto suo, l'argentino si gode la vita come mai ha potuto in Europa e lo si vede in famiglia a... fare la spesa.