Rooney, avvio shock a Birmingham: “Per il mio calcio serve tempo”

Tanto è bastato per scatenare la prima contestazione, con i tifosi dei Blues che hanno fischiato Rooney e la squadra tanto all’intervallo quanto al termine del match. Non solo. I sostenitori ospiti hanno schernito Rooney preconizzando un esonero imminente e tale previsione è stata accolta dagli applausi di una parte dei tifosi del Birmingham, che non sembrano aver gradito il motto con cui Rooney si era presentato: “Voglio vedere una squadra senza paura”.

Il calcio moderno teorizzato da ‘Wazza’ non sembra aver ancora attecchito in uno spogliatoio che, sotto la gestione Eustace, era abituata a giocare in modo diverso.

Rooney ne è consapevole e sembra già disponibile a cambiare qualcosa: “Ho parlato ai ragazzi chiedendo loro di essere onesti con me - le parole dell'ex nazionale inglese - Io voglio cambiare lo stile di gioco di questa squadra che prima difendeva troppo bassa. Il mio calcio prevede la partecipazione di tutti i giocatori, ma al momento ci sono difficoltà. Sto chiedendo troppo? Lo scopriremo presto, se non sarà possibile fare questo ci adatteremo a qualcosa di diverso”.

L'ex tecnico dei D.C. United resta però convinto che per lottare per il ritorno in Premier sia necessario fare un calcio più propositivo: “Il mio predecessore era molto apprezzato qui e ha fatto un ottimo lavoro, ma per tornare dove questa squadra è stata per tanti anni bisogna fare qualcosa di diverso”.

