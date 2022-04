Rooney risponde a CR7: “Geloso di lui? Tutti lo sono forse. Tranne Messi…”

Continua il battibecco tra i due ex compagni di squadra

Ora, intervenuto in conferenza stampa, Rooney ha dato una ulteriore risposta all'ex compagno ai tempi dei Red Devils: "Il suo commento su Instagram sul fatto che sia geloso di lui? Probabilmente non c’è calciatore al mondo che non sia geloso di Cristiano. Per la carriera che ha avuto, per i trofei che ha vinto e i soldi che ha guadagnato, ma anche per i suoi addominali (ride ndr)". Ma poi ecco la sottile stoccata: "Ecco forse non tutti sono gelosi. Forse Messi non lo è...".