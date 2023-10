Rooney su Bellingham: “Tra i migliori, ma non uccidiamolo quando avrà un calo”

Nel corso di un'intervista riportata dal quotidiano spagnolo AS, Wayne Rooney ha avvertito la stampa di non “uccidere” Bellingham alla prima occasione. L'ex giocatore inglese, da poche settimane nuovo allenatore del Birmingham (proprio l'ex squadra di Jude Bellingham prima del Borussia Dortmund), ha analizzato la situazione che sta attraversando il centrocampista del Real Madrid. "Quello che Bellingham sta facendo è incredibile. Ha dimostrato la sua abilità e maturità prendendo dei rischi e passando dal Dortmund al Real Madrid. È stata una grande scommessa. Poi, passare al livello successivo a Madrid e iniziare la stagione come ha fatto con l'Inghilterra, è stato fantastico"- ha spiegato l'attuale allenatore del Birmingham.

Poi, ha proseguito ancora Wayne Rooney sul calciatore del Real Madrid: "È in ottima forma. Attualmente è uno dei migliori giocatori al mondo. Secondo me è un futuro capitano. Sono davvero impressionato da come si comporta, da come parla, da come suona; A 20 anni è già un leader. Tuttavia - spiega ancora l'ex Manchester United - Bellingham avrà una fase di recessione ed è importante non "ucciderlo" quando ciò accadrà. Succederà, ma Jude ha il potenziale per essere uno dei migliori se continua così com'è. Ma noi dobbiamo sostenerlo anche nei momenti di un possibile calo" - ha concluso Wayne Rooney, oggi allenatore del Birmingham.