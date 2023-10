Rooney verso l’addio al DC United, può tornare in Inghilterra

L'allenatore inglese potrebbe tornare in Championship per la panchina del Birmingham, club in estrema emergenza che ambisce alla promozione

Sembra ormai giunta agli sgoccioli l'avventura americana di Wayne Rooney, che pare stia prendendo in considerazione la possibilità di tornare in Inghilterra. L'allenatore ed ex attaccante pensa infatti all'addio al DC United per tornare ad allenare in Championship, seconda lega inglese, dove il Birmingham è in estrema emergenza. Il club ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime sei partite e starebbe seriamente prendendo in considerazione l'idea di esonerare John Eustace, il quale pare abbia intenzione di trasferirsi ai Rangers o allo Swansea. In caso d'addio, a quel punto potrebbe subentrare l'ex Manchester United, ormai stufo della Mls. La suggestione gira ormai da settimane e i risultati sono andati continuamente peggiorando, novità attese per i prossimi giorni. Lo riporta il Telegraph.