Rothen: “Mbappé al Psg permetterà alla Ligue 1 di essere meglio della Liga”

L'ex calciatore ha commentato la decisione dell'attaccante di rimanere in Francia

Redazione ITASportPress

Il rinnovo di Kylian Mbappé col Paris Saint-Germain ha significato tanto per il popolo parigino e non solo. Tutto il movimento calcistico francese ne trarrà beneficio e dopo le parole in tal senso di Henry, ecco che Jerome Rothen confermare questa sensazione e parlare anche della crescita della Ligue 1 rispetto agli altri campionati.

Come riportato da getfootballnewsfrench, Rothen ha parlato a GFFN a propostio della permanenza dell'attaccante francese al Psg: "Significa molto che abbia deciso di restare. È un buon segno per il PSg che Kylian, il miglior giocatore del mondo per me, rimarrà lì per molti anni".

E ancora: "Siamo fortunati a poterlo tenere in Ligue 1 e, per il valore del nostro campionato, è importante mantenere i migliori giocatori. Non credo che nessuna squadra sarebbe riuscita a farlo. I migliori giocatori spesso se ne vanno quando arrivano i grandi club, ma lui ha detto di no, ha mantenuto la fiducia nel Psg. Questo significa che crede che il Psg possa essere uno dei migliori in Europa e che la Ligue 1 possa essere uno dei migliori campionati".

Proprio sulla crescita del torneo francese: "Ligue 1 più vicina alla Liga come forza del campionato? Data la frustrazione in Spagna, sento che la Ligue 1 magari potrebbe diventare migliore ed essere migliore. Onestamente, tolto il Real Madrid e il Barcellona che bisogna sempre rispettare, non credo che il campionato fancese abbia nulla da invidiare alle squadre di Liga che finiscono terze, quarte, quinte e così via in Liga".