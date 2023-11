Rubiales, il testo del ricorso: “Io vittima di linciaggio, bacio consensuale”

Europa Press, citata da As, è entrata in possesso del testo di 18 pagine preparato dai legali dell'ex presidente della Federcalcio spagnolo contro la squalifica di tre anni inflitta dal Tribunale Amministrativo dello Sport

In Spagna torna d’attualità il caso Rubiales. L'ex presidente della Federcalcio spagnola è infatti pronto a dare battaglia legale su più fronti per difendersi.

In attesa di preparare il ricorso contro la squalifica di tre anni inflittagli dalla Commissione Disciplinare della Fifa dopo il bacio a Jenni Hermoso durante la premiazione del campionato del mondo femminile, lo scorso 20 agosto a Sydney, As, che cita Europa Press, è entrata in possesso del documento attraverso il quale Rubiales ha chiesto l'archiviazione del dossier aperto a proprio carico lo scorso 1° settembre dal Tribunale Amministrativo dello sport spagnolo per "condotta grave".