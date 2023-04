Bayern Monaco, sospensione per Mané: la decisione del club bavarese

Finisce la telenovela Sadio Manè : l'attaccante senegalese non sarà infatti convocato per la gara di Bundesliga contro l'Hoffenheim in programma sabato alle 15:30. L'annuncio è arrivato direttamente dalla dirigenza bavarese tramite un comunicato stampa, che ha inoltre fatto sapere che Manè riceverà anche una multa.

Mané non sarà quindi licenziato dai bavaresi, come paventavano alcuni media subito dopo il match contro il Manchester City, perso ampiamente per 3-0. L'ex Liverpool si era arrabbiato con Sané per una giocata all'83esimo minuto. La situazione sarebbe poi definitivamente precipitata negli spogliatoi quando l'attaccante ha sferrato un pugno in pieno volto al compagno tedesco, causandogli il sanguinamento del labbro.