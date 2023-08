Saka val bene… la Premier: l’incredibile scelta dei tifosi dell’Arsenal

Quest'anno c'è tutto per riprovarci, eppure trionfare in campionato non è il primo obiettivo dei tifosi dell'Arsenal. O meglio no se l'alternativa fosse quella di primeggiare in patria dopo aver rinunciato a Bukayo Saka, gioiellino della casa, idolo del pubblico dell'Emirates e prodotto del vivaio dei Gunners.