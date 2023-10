Salah, l’appello sulle vittime di Gaza: “Qualcuno li aiuti, è urgente…”

Colpito emotivamente dall'accaduto, Mohamed Salah ha lanciato un appello. L'attaccante del Liverpool è intervenuto con un video condiviso tramite profili social, chiedendo aiuto per le vittime colpite dal conflitto israelo-palestinese. L'egiziano ha commentato le terribili scene che giungono da Gaza, dove di recente è stato colpito e bombardato un ospedale. Le conseguenze sono ovviamente gravissime. "In tutta questa brutta situazione, l'umanità deve prevalere" ha detto il calciatore alludendo all'intervento delle autorità coinvolte per la cessazione del conflitto. "Le scene in ospedale sono orribili. La gente di Gaza ha urgente bisogno di cibo, acqua e forniture mediche. Qualcuno faccia qualcosa ed intervenga subito. È insopportabile vedere l'escalation delle ultime settimane, perché le vite sono sacre e andrebbero protette. I massacri devono fermarsi". Secondo diverse fonti inglesi, inoltre, Salah ha partecipato in maniera particolarmente significativa a donazioni per il popolo colpito dalla guerra.