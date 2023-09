Sancho allo United è un caso. Ferdinand: “Meglio che vada in Arabia Saudita”

Continua il momento complicato di Jadon Sanho al Manchester United. L'attaccante classe 200o, prelevato solo due anni fa dal Borussia Dortmund, non trova spazio nelle rotazioni del tecnico Ten Hag che lo ha escluso dai convocati per la sfida contro l'Arsenal. Il giocatore finora in Premier ha collezionato solo scampoli di partite e nei giorni scorsi ha pubblicato un comunicato sui social: "Non credete a cose che non sono vere. Sto continuando ad allenarmi al meglio delle mie possibilità, sono stato un capro espiatorio per molto tempo. Rispetto ogni decisione dello staff tecnico, gioco con compagni fantastici e sono grato di poterlo fare perché so che ogni settimana c'è competizione per giocare titolare. Continuerò senza dubbio a combattere per il mio posto".