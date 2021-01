Sancho ammette: “Pensavo sarei andato allo United ma ora resto concentrato per il Borussia Dortmund”

Dopo aver sfiorato la maglia del Manchester United la scorsa estate, Jadon Sancho alla fine è rimasto al Borussia Dortmund dove adesso sembra aver ritrovato forma e concentrazione migliore, ovvero quella che gli era mancata nel periodo dei rumors di mercato.

Dopo le parole del dirigente Watzke a proposito dell’inglesino e del mancato trasferimento, anche lo stesso calciatore ha ammesso ai microfoni del sito ufficiale della Bundesliga di essere stato distratto ma di essere anche tornato molto concentrato sul club giallonero: “Questa stagione appena trascorsa è stata molto difficile per me”, ha ammesso Sancho. “Pensavo che me ne sarei andato, che sarei partito. Ora lavoro molto duramento ogni giorno e cerco di dare il meglio in allenamento e durante le partite. Sono felice di fare gol e assist per il Borussia Dortmund”.