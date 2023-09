Saudi League: Neymar non incide, solo 1-1 per il suo Al Hilal. Super Gerrard!

Non va oltre l'1-1 la capolista Al-Hilal nella sfida in casa del Damac: Neymar è rimasto in campo per 90 minuti, così come Mitrovic, Milinkovic-Savic, Koulibaly e Bono. A portare in vantaggio la squadra prima in classifica è stato Malcom, ex Barcellona e Bordeaux, che l'ha sbloccata al 9' su preciso assist di Al Dawsari. Al 68' però è arrivato il pari del rumeno Stanciu (anche lui in Arabia dopo una gloriosa carriera in Europa fra Slavia e Sparta Praga, Anderlecht e Steaua Bucarest).