Saviola e il consiglio a Sergio Ramos: “Deve cambiare aria. Il Psg può fargli vincere titoli”

Due stagioni al suo fianco. Javier Saviola sa bene di cosa parla quando, ai microfoni di One Football, commenta il possibile addio di Sergio Ramos dal Real Madrid. L’ex calciatore, con un passato nei migliori top club d’Europa, ha voluto dire la sua sul futuro del Gran Capitan.

Saviola e il consiglio a Sergio Ramos

Se il capitano del Real Madrid si è espresso in queste ore relativamente a diversi temi, non soffermandosi particolarmente sul proprio futuro. Saviola, invece, lo ha fatto, dando un chiaro consiglio al difensore spagnolo: “Sergio ormai si trova al Real Madrid da tanti anni. Forse dovrebbe cambiare aria”, ha spiegato l’ex attaccante. “Lui è stato un punto di riferimento per tanto tempo e ha portato i blancos al vertice. Sergio Ramos è come Messi. Si tratta di quel tipo di calciatori per i quali pensi che non andranno mai via. Però, credo che adesso sia arrivato il momento di cambiare“.

E dove potrebbe andare quindi El Gran Capitan: “Non so se andrà al Paris Saint-Germain, ma credo che il club francese possa portarlo a vincere tanti trofei ancora. Voglio vedere Sergio tornare a sentirsi come nei migliori momenti al Real. Gli auguro ogni bene e sono convinto che farà bene. Ma deve cambiare…”.