Schweinsteiger: “Ho giocato poco con Mourinho per via di… Guardiola”

L'ex centrocampista tedesco ricorda i tempi sotto la guida di Mourinho

Bastian Schweinsteiger ha avuto modo di raccontare diversi aneddoti della sua carriera nel corso di una lunga intervista alla BBC. Davvero interessante il passaggio in merito al periodo vissuto al Manchester United sotto la guida di José Mourinho. Un momento che non lo ha visto particolarmente chiamato in causa nelle sfide dei Red Devils e il motivo pare poter essere messo in relazione ad uno dei manager storicamente rivali del portoghese: Pep Guardiola.