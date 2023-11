Scintille tra Argentina e Uruguay: Messi aggredisce Olivera

Le rivalità del calcio sudamericano, si sa, sono tra le più forti e sentite nel panorama calcistico internazionale. Le partite diventano spesso ruvide, e non mancano episodi di aggressività, come accaduto questa notte tra Argentina e Uruguay. La sfida tra la Seleccion e la Celeste, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, ha visto la vittoria degli ospiti per 2-0. Nel clima rovente della Bomboniera, al 20' del primo tempo è andato in scena un momento di tensione, sfociato quasi in rissa. Il centrocampista del Psg Ugarte, rivolgendosi a De Paul in modo non proprio ortodosso, ha scatenato la reazione dell'ex Udinese. Subito sono intervenuti anche Araujo, Nunez e Enzo Fernandez a dar man forte ai propri compagni.