Sconfitta pesante per la squadra di Beckham superata per 4-1

Sorpresa nella MLS con la sconfitta pesante dell'Inter Miami che ha perso sul terreno dei Chicago Fire con il punteggio di 4-1. Lo svizzero Shaqiri e Maren Haile-Selassie hanno segnato una doppietta per i padroni di casa. Josef Martinez ha segnato l'unico gol per gli ospiti (rigore). La stella principale della squadra di David Beckham, Lionel Messi, era ancora una volta assente e in campo la squadra di Miami è parsa in difficoltà. L'argentino ha saltato le ultime tre partite per affaticamento muscolare.