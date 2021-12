Sergi Roberto, due settimane dopo l’intervento mostra la cicatrice sui social…

La foto social dello spagnolo

Non una stagione facile per il Barcellona che ha dovuto fare i conti con i problemi finanziari e quelli del campo. Non solo la mancanza di risultati e il cambio allenatore, ma anche diversi infortuni che hanno condizionato alcuni calciatori importanti. Oltre al ben noto causo Aguero, un altro nome importante che non è potuto essere utile alla causa blaugrana è quello di Sergi Roberto che nel corso della prima parte di annata ha dovuto affrontare diversi stop. L'ultimo a fine novembre che ne ha causato un intervento chirugico per sistemare la lesione al retto femorale della gamba destra.