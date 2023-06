Sergio Ramos, 30 milioni di buoni motivi per dire “sì” all’Arabia

"Domani (oggi, ndr) sarà un giorno speciale, saluterò un'altra tappa della mia vita, arrivederci al Psg. Non so in quanti posti puoi sentirti a casa, ma senza dubbio il Psg, i suoi tifosi e Parigi sono stati uno di questi per me". Sono state queste le parole di Sergio Ramos per salutare il club di Parigi e annunciare, quindi, il suo addio alla società francese.