Sergio Ramos, che sfortuna: torna al Siviglia e… si infortuna

Due partite da titolare e un infortunio che lo terrà ai box per più di un mese: che sfortuna per Sergio Ramos. Il difensore ex Psg e Real Madrid ha faticato tanto per coronare il suo sogno di tornare a casa, al Siviglia, e dopo tante peripezie c'è pure riuscito, ritagliandosi uno spazio da titolare e mettendo in campo tutta la sua esperienza. Almeno fino a pochi giorni fa, quando il 37enne ha accusato un problema muscolare dell'adduttore della gamba sinistra. Il Siviglia e Mendilibar non potranno contare su di lui per diverse settimane, in attesa di capire come il muscolo dell'atleta risponda alle cure. Ciò che è certo è che salterà le gare contro Osasuna, Almería, Barcellona, Psv e Rayo Vallecano. Il rientro è invece previsto per la sfida contro il Real Madrid, sua ex squadra.