Sergio Ramos, il retroscena: “Potevo giocare per il Manchester United…”

Clamoroso retroscena rivelato da SergioRamos. Il difensore è tornato al Siviglia successivamente alla parentesi parigina e rivela che in passato aveva ricevuto una proposta alquanto allettante da un club di Premier League. Come dichiarato dallo stesso calciatore spagnolo ai microfoni di As, quando era ancora al Real Madrid era stato ad un passo dal vestire la maglia del Manchester United. "Stavo per giocare per lo United. Mio padre è un grande fan di questa squadra, ma sono rimasto dove dovevo, al Real Madrid" ha detto il difensore. Poi, continuando ha motivato la sua scelta: "Ero veramente felice di rimanere a Madrid, per questo motivo ho deciso di non andare. Diciamo che è lo stesso modo in cui mi sento qui a Siviglia". C'è da ricordare che in quel periodo, nel 2014, il Manchester United era ancora tra le migliori squadre d'Inghilterra e cercava un difensore che prendesse il posto del duo uscente Vidic-Rio Ferdinand.