Sergio Ramos, le spunte blu su Twitter e l’odio social: il messaggio a Elon Musk

La spunta blu e l'odio social: Sergio Ramos ha scritto direttamente a Elon Musk chiedendo un cambiamento importante.

Sono state ore decisamente particolari per il mondo social e, soprattutto, per Twitter. Nel noto network, infatti, sono sparite le famose spunte blu, quelle che servivano a certificare l'ufficialità dell'account. Ora, per averle indietro, occorrerà pagare. Una decisione, quella presa dal proprietario del social Elon Musk che ha fatto molto discutere e che ha visto anche il difensore del Paris Saint-Germain Sergio Ramos scendere in battaglia in prima persona.

Molto importanti le parole e il tema sollevato dallo spagnolo che ha preso come esempio la decisione sulle spunte blu per mettere in evidenza una tematica molto più importante: l'odio sui social.

Condividendo terribili messaggi ricevuti da lui stesso da parte di utenti che auguravano la sua morte e quella della famiglia, Sergio Ramos ha scritto: "Eliminare le spunte blu, costringere a pagare e fare soldi è una strategia. Eliminare l'odio, promuovere il rispetto e rendere Twitter un posto migliore potrebbe essere un'altra. Lo sto solo dicendo…".

Staremo a vedere se Musk risponderà e se ci saranno delle novità per impedire questo odio sempre più evidente e nei confronti di tutti, non solo personaggi in vista.