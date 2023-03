Simeone e l’approdo all’Atletico Madrid: “La chiamata e l’attesa infinita…”

Il mister ha ricordato come sia diventato allenatore dei Colchoneros.

Diego Simeone è stato omaggiato nelle scorse ore dall' Atletico Madrid , che ha organizzato un evento per celebrare il tecnico argentino, che ha superato Luis Aragones ed è arrivato a quota 613 panchine con i Colchoneros .

La storia del Cholo con il club biancoazzurro è iniziata nel lontano 2011 e proprio il mister ha ricordato in che modo la sua strada e quella del club si erano unite anni fa: "Ero in Argentina, a dicembre, in vacanza con mio figlio Giuliano. Un amico di Madrid mi ha chiamato: 'Miguel Ángel Gil ha bisogno di parlarti, Ti chiamerà tra due ore'", ha raccontato Simeone.