Sion, Song rompe il silenzio: “Licenziati senza spiegazione”

Circa una decina di giorni fa, aveva fatto notizia il licenziamento di 9 giocatori del Sion. La società svizzera aveva chiesto ai giocatori una riduzione dell’ingaggio per far fronte alla crisi economica dovuta al Coronavirus. Dopo una riposta negativa di alcuni membri della rosa, la dirigenza optò per la rescissione del contratto.

SENZA SPIEGAZIONI – Alex Song, ex centrocampista di Arsenal e Barcellona era tra questi. Tra loro anche qualche vecchia conoscenza del calcio italiano come Kasami e l’ex Roma Doumbia. E’ proprio Song a rompere il silenzio riguardo alla scelta del suo ormai ex club. Il camerunense ha voluto dire la sua durante un’intervista a RMC Sport: “Martedì (17 marzo) ricevemmo un messaggio su Whatsapp che diceva che avremmo dovuto firmare un documento che ci informava riguardo al taglio del nostro ingaggio. Il giorno dopo abbiamo ricevuto il messaggio del licenziamento“.

AVVOCATO – Sempre Song ha aggiunto che andrà per vie legali: “Ci penserà il mio avvocato. Andremo alla FIFA. Dovevamo incontrarci con il presidente lunedì, ma non ricevemmo notizie”.

